Образуй от существительного цветы прилагательные мужского и женского рода
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Образуй от существительного цветы прилагательные мужского и женского рода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужской род-цветной женский род-цветная
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