Паутины тонкий волос к какому средства изобразительности обращаться автор
Литература
Паутины тонкий волос к какому средства изобразительности обращаться автор
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Автор использует такое художественное средство, как сравнение
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