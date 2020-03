Павило паспределительного свойства умножентя

Гость: Гость:

Чобы умножить сумму на число, можно умножить на это число каждое слагаемое и сложить полученные результаты. (a + b) • c = a • c + b • c = ac + bc; (a - b) • c = a • c - b • c = ac - bc; Чтобы умножить разность на число, можно умножить на это число сначала уменьшаемое, а затем вычитаемое, и из первого произведения вычесть второе.