Павило паспределительного свойства умножентя
Математика
Павило паспределительного свойства умножентя
Ответ(ы):
Гость:
Чобы умножить сумму на число, можно умножить на это число каждое слагаемое и сложить полученные результаты. (a + b) • c = a • c + b • c = ac + bc; (a - b) • c = a • c - b • c = ac - bc; Чтобы умножить разность на число, можно умножить на это число сначала уменьшаемое, а затем вычитаемое, и из первого произведения вычесть второе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто.Сколько пальто ей осталось сшить после того , как она проработола 6дней с производительностью 1 пальт...
Русский язык
"Игра "Третий лишний" .Правила игры: оставьте слова , правописание которых относится к одному правилу. 5) Корч...вка,крыж..вник, ноч...нвка. 6) Ж.....
Алгебра