Помогите пожалуйста на пробном гиа
Математика
Помогите пожалуйста на пробном гиа
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1) 0,32 2) корень из 37(ответ 2)
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