Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто.Сколько пальто ей осталось сшить после того , как она проработола 6дней с производительностью 1 пальто за два дня?

Математика

Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто.Сколько пальто ей осталось сшить после того , как она проработола 6дней с производительностью 1 пальто за два дня?

Автор: Гость