Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто.Сколько пальто ей осталось сшить после того , как она проработола 6дней с производительностью 1 пальто за два дня?
Математика
Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто.Сколько пальто ей осталось сшить после того , как она проработола 6дней с производительностью 1 пальто за два дня?
Ответ(ы):
Гость:
1) 6:2=3 (п) -за 6 дней 2) 15-3=12 (п) - осталось сшить
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