Предложение с многозначными словами

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Предложение с многозначными словами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На берегу озера стоял огромный замок. Замок Анны Петровны очень сложно было открыть, к нему подходил лишь один ключик.
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