Пажалуйста памагите решить примеры по действием и решить примеры правилино. При??еры.108 1 500:(500-200×2), 1 500×(500-200):2, 3 546-283×4+819, 1 254+645:5-967.?
Математика
Пажалуйста памагите решить примеры по действием и решить примеры правилино. При??еры.108 1 500:(500-200×2), 1 500×(500-200):2, 3 546-283×4+819, 1 254+645:5-967.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1500:(500-200*2)=15 1)200*2=400 2)500-400=100 3)1500:100=15 1500*(500-200):2=225000 1)500-200=300 2)1500*300=450000 3)450000:2=225000 3546-283*4+819=3233 1)283*4=1132 2)3546-1132=2414 3)2414+819=3233 1254+645:5-967=416 1)645:5=129 2)1254+129=1383 3)1383-967=416
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