Пажалуста помогите решить ×+60=200÷4 уровнение очень надо без остатков просто чисто ??ровнение

Математика
Пажалуста помогите решить ×+60=200÷4 уровнение очень надо без остатков просто чисто ??ровнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+60=200:4х+60=50х=50-60х=-10проверка-10+60=200:450=50

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