Пажалуста помогите решить ×+60=200÷4 уровнение очень надо без остатков просто чисто ??ровнение

Математика

Пажалуста помогите решить ×+60=200÷4 уровнение очень надо без остатков просто чисто ??ровнение

Автор: Гость