ПОМОГИТЕ!!!ОТДАМ 76 БАЛЛОВ, надо по информатике заполнить жёлтые клеточки, какая ту?? формула?

Информатика

ПОМОГИТЕ!!!ОТДАМ 76 БАЛЛОВ, надо по информатике заполнить жёлтые клеточки, какая ту?? формула?

Автор: Гость