ПОМОГИТЕ!!!ОТДАМ 76 БАЛЛОВ, надо по информатике заполнить жёлтые клеточки, какая ту?? формула?

Информатика
ПОМОГИТЕ!!!ОТДАМ 76 БАЛЛОВ, надо по информатике заполнить жёлтые клеточки, какая ту?? формула?
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