Гость: Гость:

Составим краткую запись к моменту когда выехал третий велосипедист 1 велосипедист: скорость 18 км/час - за 2 часа проехал 36 км 2 велосипедист: скорость 16 км/час- за 1 час проехал 16 км 3 велосипедист: скорость х км/час -выехал найдем время когда третий догонит второго: (х-16)- скорость сближения 16/(х-16)= t время встречи найдем время когда 3 догонит первого (х-18)- скорость сближения 36/(х-18)= время встречи и оно t+4 имеем систему: решим второе уравнение с подстановкой из первого: Очевидно что скорость 15 км/час нам не подходит, т.к. скорость должна быть больше скоростей первых велосипедистов Ответ х= 24 км/ час ***************************************** Проверим: Время встречи со вторым велосипедистом: 16/(24-16)=2 часа время встречи в первым велосипедистом: 36/(24-18)=6 часов Разница во времени 4 часа