Прошу! "детство" Горький. 1) История жизни деда 2)Учение Алеши 3) Какие жизненные ??роки дед дает Алеше Пожалуйста! ;(

Гость: Гость:

1) Дед воспитывался в жесткой семье. У него не было радости в жизни. Он вырос, и так же как и его воспитывали он воспитывает своих детей, внуков. Один раз Алёша попал ему под горячую руку, дед его так сильно побил, что Алеша не вставал с постели. Но потом он пришел с гостинцем в руках и извинился. Автор пишет: "Знаешь как меня Олёша били, что врагу не пожелаешь". Без него семья бы распалась. именно он является прочным " стержнем" в семье.