ПЕРЕЧЕРТИТЕ РИСУНОК 2.12 В ТЕТРАДЬ. На координатной прямой заданы точки А(2) и B(-3). 1)??спользуя линейку,найдите начало отсчёта. 2)найдите длину единичного отрезка в сантиметрах. 3)запишите координаты точек C,D и E. 4)Ско...
Математика
ПЕРЕЧЕРТИТЕ РИСУНОК 2.12 В ТЕТРАДЬ. На координатной прямой заданы точки А(2) и B(-3). 1)??спользуя линейку,найдите начало отсчёта. 2)найдите длину единичного отрезка в сантиметрах. 3)запишите координаты точек C,D и E. 4)Сколько единичных отрезков расположено между точками A и B? Почему начало отчета на 4 черточки в лево от А? между точками А и Б 10 отрезков, как их найти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7,5 см- середина усієї довжини прямої. 0- початок відліку. 2) 1 см=10 мм 3) С=-2, D= 1.5, Е=3 4) 9 одиничних відрізків між АВ
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