ПЕРЕЧЕРТИТЕ РИСУНОК 2.12 В ТЕТРАДЬ. На координатной прямой заданы точки А(2) и B(-3). 1)??спользуя линейку,найдите начало отсчёта. 2)найдите длину единичного отрезка в сантиметрах. 3)запишите координаты точек C,D и E. 4)Ско...

Математика

ПЕРЕЧЕРТИТЕ РИСУНОК 2.12 В ТЕТРАДЬ. На координатной прямой заданы точки А(2) и B(-3). 1)??спользуя линейку,найдите начало отсчёта. 2)найдите длину единичного отрезка в сантиметрах. 3)запишите координаты точек C,D и E. 4)Сколько единичных отрезков расположено между точками A и B? Почему начало отчета на 4 черточки в лево от А? между точками А и Б 10 отрезков, как их найти?

Автор: Гость