Перечислите архепилаги индийского океана и моря
География
Перечислите архепилаги индийского океана и моря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все моря Индийского океана: — Андаманское; — Тиморское; — Аравийское; — Дейвиса; — Красное; — море Содружества; — Арафурское. Крупнейшие острова и архипелаги: Тасмания, Шри-Ланка, архипелаг Кергелен, Андаманские острова, Мелвилл, Маскаренские острова (Реюньон, Маврикий), Кенгуру, Ниас, Ментавайские острова (Сиберут), Сокотра, Грут-Айленд, Коморские острова, острова Тиви (Батерст), Занзибар, Симёлуэ, острова Фюрно (Флиндерс), Никобарские острова, Кешм, Кинг, острова Бахрейн, Сейшельские острова, Мальдивские острова, архипелаг Чагос.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание