Перечислите архепилаги индийского океана и моря

География
Перечислите архепилаги индийского океана и моря
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все моря Индийского океана: — Андаманское; — Тиморское; — Аравийское; — Дейвиса; — Красное; — море Содружества; — Арафурское. Крупнейшие острова и архипелаги: Тасмания, Шри-Ланка, архипелаг Кергелен, Андаманские острова, Мелвилл, Маскаренские острова (Реюньон, Маврикий), Кенгуру, Ниас, Ментавайские острова (Сиберут), Сокотра, Грут-Айленд, Коморские острова, острова Тиви (Батерст), Занзибар, Симёлуэ, острова Фюрно (Флиндерс), Никобарские острова, Кешм, Кинг, острова Бахрейн, Сейшельские острова, Мальдивские острова, архипелаг Чагос.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что такое честь? Кратко и понятно! Срочно!
Ответить
Обществознание
Эссе на тему семья-это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро
Ответить
Литература
Анализ стиха - " Когда волнуется жёлтеющая нива" . 7 класс Лермонтов.
Ответить
Математика
1183 тің бөлгіштері қандай? 1183 ке кандай сандар болынед? комеккк
Ответить
Математика
Верно ли высказывание: 300020-287*(581915:643)+7915 <или=48090
Ответить