Перечислите природные ресурсы Красноярского края
Обществознание
Перечислите природные ресурсы Красноярского края
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Гость:
Чернозем, минерально-сырьевая база, запасы нефти, природного газа, мергеля, йодобромных вод, мрамора, известняка, песчаника, гравия, кварцевого песка, железных и апатитовых руд, каменной соли.
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