Перечислите природные ресурсы Красноярского края

Обществознание
Перечислите природные ресурсы Красноярского края
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чернозем, минерально-сырьевая база, запасы нефти, природного газа, мергеля, йодобромных вод, мрамора, известняка, песчаника, гравия, кварцевого песка, железных и апатитовых руд, каменной соли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 36*12 по такому образцу 40*32=40*(30+2)=40*30+40*2=1280
Ответить
Математика
Увеличь на 15 сумму чисел 13 и 28
Ответить
Математика
Помогите пж представьте обыкновенную дробь 7\ 500 в виде десятичной и правило как представить смешанное число в виде неправильной дроби
Ответить
Математика
7,6×0,25+290÷1000+25,8×0,5-420×0,03
Ответить
Русский язык
Нужно выписать все предлоги. Даю 30 пунктов. Он что-то канючит сквозь слёзы: то ли ??рервана какая-то интересная ему игра, то ли он хочет вернут...
Ответить