Перечислите западных, северных и южных соседей славянских племён

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На юге соседями восточных славян были иранцы, на севере различные финские племена, на северо-западе - балтские племена. Особенно большое воздействие на славян оказали иранцы, несколько столетий игравшие ведущую роль в цивилизациях юга нашей страны. Об этом свидетельствуют языковые заимствования и влияние на религию. Иранского происхождения слова "бог", "богатырь", "хата", "собака", "топор" и др. Из языческих богов, почитаемых славянами, иранскими являлись Хорс, Симаргл, Стрибог