Составьте 5 предложений по такой схеме:

Гость: Гость:

Холодный и колючий мороз остро покалывал розовые, нежные щёки. Теплый и добрый вечер в саду превратился в тихую, тёмную ночь. Уютный и пушистый плед острожно накрыл тонкие, узкие плечи. Горячий и сладкий чай перед сном помогает молодым, взрослым уснуть. (Помогает что? уснуть - дополнение) Алый и мягкий шёлк нежно обхватил её длинную, белую шею.