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Составьте 5 предложений по такой схеме:
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Гость:
Холодный и колючий мороз остро покалывал розовые, нежные щёки. Теплый и добрый вечер в саду превратился в тихую, тёмную ночь. Уютный и пушистый плед острожно накрыл тонкие, узкие плечи. Горячий и сладкий чай перед сном помогает молодым, взрослым уснуть. (Помогает что? уснуть - дополнение) Алый и мягкий шёлк нежно обхватил её длинную, белую шею.
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