Перед вами две картины ,
Русский язык
Перед вами две картины ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На что отвечать то? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Математика
Сколько существует способов составить башню из 4-ех кубиков: зеленого, белого, чер??ого и красного так, чтобы зеленый кубик был ниже белого