Срочно помогите! Какое число делится на 115 и 175!! 10 баллов!

Математика
Срочно помогите! Какое число делится на 115 и 175!! 10 баллов!
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Гость:
4025 вроде бы, я так думаю, за проверю
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