Перед вами одна из первых карт Марса, выполненная в 19 веке и оказавшая огромное вл??яние на литературу и дажекинематограф . На этой карте автором указаны проливы . При переводе этот термин незначительно трансформировался . Име...

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Перед вами одна из первых карт Марса, выполненная в 19 веке и оказавшая огромное вл??яние на литературу и дажекинематограф . На этой карте автором указаны проливы . При переводе этот термин незначительно трансформировался . Именно так родилась идея о существовании разумных марсиан, которые способны создавать инженерные сооружения и даже воевать с землянами . Кто был автором этой карты? 1) О.В.Струве 2) Х.Гюйгенс 3) Д.Кассини 4) У.Гершель 5) Г.Уэллс 6) Ж.Верн 7) Й.Фраунгофер 8) Д.Скиапарелли помагите пожалуйста.

Автор: Гость