Три сестры нашли 47 грибов. Когда одна сестра отдала подруге 6 маслят, другая 2 подберёзовика, третья – 3 белых гриба, то у каждой из них осталось равное количество грибов. Сколько грибов нашла каждая сестра?
Математика
Три сестры нашли 47 грибов. Когда одна сестра отдала подруге 6 маслят, другая 2 подберёзовика, третья – 3 белых гриба, то у каждой из них осталось равное количество грибов. Сколько грибов нашла каждая сестра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47-6-2-3=36 г осталось 36/3=12 было у каждой 12+6=18 у первой 12+2=14 у2 12++3=15 у3
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