Переменные какого типа могут служить именем массива?
Информатика
Переменные какого типа могут служить именем массива?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именем массива могут служить строки, в том числе состоящие из одного символа, не начинающиеся с цифр и непечатаемых символов
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