Переменные какого типа могут служить именем массива?

Информатика
Переменные какого типа могут служить именем массива?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именем массива могут служить строки, в том числе состоящие из одного символа, не начинающиеся с цифр и непечатаемых символов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что такое Алгоритм::: Объясните понятно прошу!
Ответить
Русский язык
Толкование термина антитеза
Ответить
Математика
В даной группе 7 туристов , а в другой больше. сколько туристов в другой группе?
Ответить
Математика
Реши задачи один штукатур работал 5 часов а другой 2 часа . Сколько заработал кажды?? из них при одинаковой почасовой оплате если первый заработал ...
Ответить
Алгебра
Помогите, пожалуйста, решить неравенство.
Ответить