Перепишите предложения, переведите их на русский язык. Укажите время и залог. Пример: When I entered the room, I gave the letter to the woman sitting at the window. – Past Simple Active.Когда я вошел в комнату, я отдал письмо ж...

Английский язык
Перепишите предложения, переведите их на русский язык. Укажите время и залог. Пример: When I entered the room, I gave the letter to the woman sitting at the window. – Past Simple Active.Когда я вошел в комнату, я отдал письмо женщине, сидящей у окна. 1.The office was not cleaned yesterday. 2.These windows will be broken. 3.Three people were injured in the accident. 4.My bicycle has been stolen. 5. This firm built this bridge.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Офис не был убран вчера. 2. Эти окна будут разбиты. 3. Три человека получили ранения в результате аварии. 4. Мой велосипед был украден. 5. Эта фирма построила этот мост. 1 - Past Continues 2 - Future Continues 3 - Past Continues 4 - Past Perfect Continues 5 - Past Simple
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