Перепишите предложения, переведите их на русский язык. Укажите время и залог. Пример: When I entered the room, I gave the letter to the woman sitting at the window. – Past Simple Active.Когда я вошел в комнату, я отдал письмо ж...

Английский язык

Перепишите предложения, переведите их на русский язык. Укажите время и залог. Пример: When I entered the room, I gave the letter to the woman sitting at the window. – Past Simple Active.Когда я вошел в комнату, я отдал письмо женщине, сидящей у окна. 1.The office was not cleaned yesterday. 2.These windows will be broken. 3.Three people were injured in the accident. 4.My bicycle has been stolen. 5. This firm built this bridge.

Автор: Гость