Перепишите предложения, переведите их на русский язык. Укажите время и залог. Пример: When I entered the room, I gave the letter to the woman sitting at the window. – Past Simple Active.Когда я вошел в комнату, я отдал письмо ж...
Английский язык
Перепишите предложения, переведите их на русский язык. Укажите время и залог. Пример: When I entered the room, I gave the letter to the woman sitting at the window. – Past Simple Active.Когда я вошел в комнату, я отдал письмо женщине, сидящей у окна. 1.The office was not cleaned yesterday. 2.These windows will be broken. 3.Three people were injured in the accident. 4.My bicycle has been stolen. 5. This firm built this bridge.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Офис не был убран вчера. 2. Эти окна будут разбиты. 3. Три человека получили ранения в результате аварии. 4. Мой велосипед был украден. 5. Эта фирма построила этот мост. 1 - Past Continues 2 - Future Continues 3 - Past Continues 4 - Past Perfect Continues 5 - Past Simple
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Окружающий мир
Литература