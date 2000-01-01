Сообщение на тему Горы и равнины Росии 4 класс

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Равнины России К западу от Уральских гор располагается или . Площадь Восточно-Европейской равнины занимает более 4 миллионов квадратных километров. Поверхность этой равнины не совсем ровная: встречаются низменности, возвышенности, холмы. Равнины с таким рельефом называются . На территории этой равнины располагаются такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Воронеж и др. К востоку от Уральских гор простирается . Это одна из самых низменных равнин планеты, она обладает практически ровным рельефом с высотами в основном до 100 метров над уровнем моря. Такие равнины называются. Небольшие возвышенности (до 300 метров) встречаются на западе, юге и востоке этой равнины. На физической карте большая её часть окрашена тёмно-зелёным цветом, с помощью специальных значков обозначены зоны болот. По площади она немного уступает Русской равнине и занимает чуть более 2,5 миллионов квадратных километров. Восточнее Западно-Сибирской равнины находится. Плоскогорье – это место с равнинной или холмистой поверхностью, лежащее высоко над уровнем моря. На карте оно обозначено желтым или светло-коричневым цветом. Среднесибирское плоскогорье занимает огромную площадь - около 3 миллионов квадратных километров. Это тоже равнина, но здесь преобладают возвышенности с плоской поверхностью и крутыми склонами, которые напоминают горную местность. На территории нашей страны встречаются не только равнины, но и горы. Они располагаются на юге и востоке России. Образование гор на планете началось миллионы лет назад в результате движения земной коры. Горы делятся на молодые и старые (или древние). Молодые горы – это те, которые возникли сравнительно недавно и продолжают до сих пор подниматься. Обычно это высокие горы с пикообразными вершинами. В молодых горах часто встречаются вулканы. В древних горах внутренние процессы движения земной коры давно затихли, а внешние - деятельность ветра, талых вод и т.д. - продолжают вести свою разрушительную работу. Поэтому вершины таких гор невысокие, пологие. На территории нашей страны встречаются и молодые, и древние горы. К древним горам относятся (образовались более 300 миллионов лет назад). Они протянулись с севера на юг через всю территорию России. Уральские горы отделяют европейскую часть нашей страны от азиатской, за что их ещё называют «Каменным поясом Земли Русской». Высота этих гор невелика: менее 2000 метров. Самой высокой вершиной Урала считается гора Народная, её высота 1895 метров. Уральские горы – это кладезь полезных ископаемых, которые здесь издавна добывались. Особенно славятся эти горы залежами драгоценных и полудрагоценных камней: малахита, яшмы, изумрудов, аметистов и других самоцветов, широко используемых для изготовления ювелирных изделий и сувениров. Самые высокие горы России – . Это относительно молодые горы. Они сформировались около 25 миллионов лет назад. Их разделяют на две горные системы: Большой и Малый Кавказ. В горах Большого Кавказа находится самая высокая вершина нашей страны – Эльбрус. Эту гору называют двуглавой, так как у неё две вершины. Высота первой составляет 5642 метра, второй – 5621 метр. Большинство вершин Кавказских гор покрыты вечными снегами и ледниками. Кавказские горы с их мягким климатом, красивой растительностью, снежными склонами – излюбленное место альпинистов и любителей горнолыжного спорта. На юге Сибири находятся горы Алтай и Саяны. Это молодые и высокие горы, на карте они изображены тёмно-коричневым цветом. На Алтае находится одна из самых высоких вершин нашей страны – гора Белуха, её высота 4506 метров над уровнем моря. Эти горы удивительны тем, что в них встречаются растения практических всех климатических зон нашей страны. Алтайские горы внесены в список Всемирного природного наследия. С севера на юг через всю Камчатку протянулась цепь гор. Это молодые горы. На полуострове более ста сорока вулканов, 28 из них действующих. Самый высокий и активно действующий вулкан – это Ключевская Сопка, его высота 4750 метров. Вулканы Камчатки также внесены в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.