Перепишите приведенные ниже схемы реакций,вместо знаков вопросов напишите форму??ы соответствующих веществ,расставьте коэффициенты и поясните,к какому типу относится каждая из указанных реакций: Zn+?=gt;ZnO Au2O3=gt;Au+? Mg+H...

Химия

Перепишите приведенные ниже схемы реакций,вместо знаков вопросов напишите форму??ы соответствующих веществ,расставьте коэффициенты и поясните,к какому типу относится каждая из указанных реакций: Zn+?=gt;ZnO Au2O3=gt;Au+? Mg+HCL=gt;MgCL2+? Al+CuCL2=gt;Cu+? Fe+?=gt;FeCL3

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