Перепишите приведенные ниже схемы реакций,вместо знаков вопросов напишите форму??ы соответствующих веществ,расставьте коэффициенты и поясните,к какому типу относится каждая из указанных реакций: Zn+?=gt;ZnO Au2O3=gt;Au+? Mg+H...
Химия
Перепишите приведенные ниже схемы реакций,вместо знаков вопросов напишите форму??ы соответствующих веществ,расставьте коэффициенты и поясните,к какому типу относится каждая из указанных реакций: Zn+?=gt;ZnO Au2O3=gt;Au+? Mg+HCL=gt;MgCL2+? Al+CuCL2=gt;Cu+? Fe+?=gt;FeCL3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Zn + O2 = 2ZnO (соединение)2Au2O3 ->4 Au + 3O2 (разложение)Mg+2HCl = MgCl2 + H2 ( замещение)2Al + 3CuCl2 = 2AlCl3 + 3Cu (замещение)2Fe + 3Cl2 =2 FeCl3 (соединение)
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