Укажи заголовок, который больше всего подходит для текста-описания А.Случай в де??евне Б.В зимнем лесу В.Почему радуга разноцветная Г.На охоте

Русский язык
Укажи заголовок, который больше всего подходит для текста-описания А.Случай в де??евне Б.В зимнем лесу В.Почему радуга разноцветная Г.На охоте
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зимнем лесу больше подходит
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