Укажи заголовок, который больше всего подходит для текста-описания А.Случай в де??евне Б.В зимнем лесу В.Почему радуга разноцветная Г.На охоте

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Укажи заголовок, который больше всего подходит для текста-описания А.Случай в де??евне Б.В зимнем лесу В.Почему радуга разноцветная Г.На охоте

Автор: Гость