Укадите слово ,в котором правописание приставки зависит от её значения :-1 бессозн??тельным 2 присматривался 3 поселиться 4 никто

Русский язык
Укадите слово ,в котором правописание приставки зависит от её значения :-1 бессозн??тельным 2 присматривался 3 поселиться 4 никто
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Присматривался,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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