Укадите слово ,в котором правописание приставки зависит от её значения :-1 бессозн??тельным 2 присматривался 3 поселиться 4 никто

Русский язык

Укадите слово ,в котором правописание приставки зависит от её значения :-1 бессозн??тельным 2 присматривался 3 поселиться 4 никто

Автор: Гость