Помогите только 399 Прошу пж
Математика
Помогите только 399 Прошу пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45мин=0,75ч 30мин=0,5ч (х+1,8)*0,75+(х-1,8)*0,5=11,7 0,75х+1,35+0,5х-0,9=11,7 1,25х=11,7-0,45 х=11,25:1,25 х=9км/ч собственная скорость
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