Переутомления и как его избежать

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Переутомления и как его избежать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы избежать переутомление нужно после дом. раб. час лежать на кровати и нечего ее смотреть дать мозгу расслабиться за весь рабочий день
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