Переведите без переводчика. 1.Он сказал,что он уже сделал домашнюю работу. 2.Он обещал ей,что позвонит на следующей неделе. 3.Она спросила,где они были вчера. 4.Он сказал,что он сейчас в школе. 5.Она сказала мне,что ей не ...
Английский язык
Переведите без переводчика. 1.Он сказал,что он уже сделал домашнюю работу. 2.Он обещал ей,что позвонит на следующей неделе. 3.Она спросила,где они были вчера. 4.Он сказал,что он сейчас в школе. 5.Она сказала мне,что ей не нравится этот предмет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.He said that he had already done his homework 2.He promised her that he would call her next week 3.She asked where they were yesterday 4.He said that he was at school at that moment 5.She told me that she didn't like that subject
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Написати твір на тему"Чи варто торгувати честю та гідністю заради висого титулу"с??ираючись на твір Мольєра"Міщанин-шляхтич"
Русский язык