Переведите без переводчика. 1.Он сказал,что он уже сделал домашнюю работу. 2.Он обещал ей,что позвонит на следующей неделе. 3.Она спросила,где они были вчера. 4.Он сказал,что он сейчас в школе. 5.Она сказала мне,что ей не ...

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Переведите без переводчика. 1.Он сказал,что он уже сделал домашнюю работу. 2.Он обещал ей,что позвонит на следующей неделе. 3.Она спросила,где они были вчера. 4.Он сказал,что он сейчас в школе. 5.Она сказала мне,что ей не нравится этот предмет.

Автор: Гость