Переведите эту страницу пожалуйста!!! 20 баллов!

Гость: Гость:

Он медленно открывает дверцу, вылезает из печи и подходит к столу. Он хочет взять курицу гиганта. "Иди сюда, маленькая курица. Ты пойдешь со мной! Мне нужна волшебная курица. Теперь я могу быть богатым, и мать не будет сердиться на меня! В то время как гигант спит, Джек берет курицу из таблицы. Он очень тихо, потому что он не хочет, его разбудить.