Переведите эту страницу пожалуйста!!! 20 баллов!

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он медленно открывает дверцу, вылезает из печи и подходит к столу. Он хочет взять курицу гиганта. "Иди сюда, маленькая курица. Ты пойдешь со мной! Мне нужна волшебная курица. Теперь я могу быть богатым, и мать не будет сердиться на меня! В то время как гигант спит, Джек берет курицу из таблицы. Он очень тихо, потому что он не хочет, его разбудить.
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