Биология доклад по позвоночным

Биология
Биология доклад по позвоночным
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ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ, ИЛИ ЧЕРЕПНЫЕК подтипу черепных, или позвоночных, относятся рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. У большинства из них имеется костный скелет, основой которого служит позвоночник, состоящий из позвонков. Спереди с позвоночником сочленяется скелет головы — череп. С позвонками сочленяются ребра (у многих позвоночных вместе с грудиной они образуют грудную клетку). У большинства позвоночных в скелете имеются кости, образующие скелет конечностей. Позвоночные имеют мощную скелетную мускулатуру. Наиболее развиты у них мышцы, приводящие в движение конечности.Пищеварительная система позвоночных включает ротовую полость, глотку, пищевод, желудок, кишечник, открывающийся наружу анальным отверстием или образующий расширение — клоаку, в которую впадают протоки выделительных и половых органов. С органами пищеварения связаны слюнные железы (у наземных животных), печень и поджелудочная железа.Органами дыхания у большинства водных позвоночных служат жабры, у наземных — парные легкие. Кровеносная система позвоночных отличается тем, что их сердце имеет мощную мускулатуру. Кровь выталкивается из сердца под большим давлением и движется по сосудам одного (рыбы) или двух кругов кровообращения. Органы выделения позвоночных — почки.В нервной системе позвоночных различают головной и спинной мозг и отходящие от них нервы. Головной мозг состоит из пяти отделов: переднего, среднего, продолговатого, промежуточного мозга и мозжечка. Позвоночные имеют совершенные органы зрения (глаза с фокусирующей линзой — хрусталиком), органы слуха (у большинства имеются слуховые косточки и перепонки, усиливающие звуковые волны), вкуса, обоняния и осязания.Позвоночные, как правило, раздельнополые животные.Вероятными предками позвоночных были древние свободноплавающие животные, близкие к ланцетникам. Из современных животных к позвоночным относится 40 тыс. видов.

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