Почему слово ПЛОВЕЦ пишется через-О, а не через-А, ведь проверочное слово-плавать?

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Пловец произошёл от слова плов. Раньше на Руси пловом называли лодку , челнок.Таким образом, корень плав/плов должен бы подчиняться правилу правописания корней с чередующимися гласными «а» и «о», когда под ударением пишется то, что слышится, а в безударном положении — «а» или «о» в зависимости от корня (например, -гор-, -клон-, -плав-, -зар- и т.д.). Тем не менее, слово «пловец» — исключение из этого правила, хотя изначально, по всей вероятности, ему подчинялось, и не исключено, что несколько сотен лет назад говорили [пловец], но со временем ударение сместилось, о плове-лодке все позабыли, а буква «о» так и осталась в корне. Итак, правильно только: пловец, пловчиха.