Что значит быть счастливым. сочинение по рассказам Чехова, бБунина, куприна, Толстова, Аргументы
Литература
Что значит быть счастливым. сочинение по рассказам Чехова, бБунина, куприна, Толстова, Аргументы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение по литературе - На свободную тему Каждый человек задаёт себе вопрос: "Что значит быть счастливым? " На уроках литературы мы прочитали три произведения о любви и каждое не похоже на другое, у каждого своя истина. В произведении А. П. Чехова "О любви" автор показывает, что любовь-это ответственность и испытание судьбой... Здесь показана любовь двух людей, которые не могли быть вместе. В рассказе И. А. Бунина "Казак" автор также изображает чувства людей, которые любили друг друга. В отличии от рассказа А. П. Чехова, где влюблённые не могли быть вместе, здесь любимые были вместе и отдыхали на Кавказе, но и эта не была любовь, которую все так ждут. В этом произведении муж главный героини застреливается, так как не может жить с мыслью, что его жена изменяет ему с другим... В этом рассказе показана любовь, для которой приходится идти на какие-либо поступки и жертвовать чем-то. А. И. Куприн в своём произведении "Куст сирени" показывает любовь, которая закрывает на всё глаза, ведь Вера забыла о своей жизни, она жила только для мужа, была готова сделать для него всё и не думать о себе... Я считаю, что сколько людей, столько и мнений. У каждого автора своё мнение, своя точка зрения о любви. Для каждого автора любовь существует по-разному... может быть, все эти произведения и сюжеты из них, могут встречаться и в наше время. Счастье- это то что окружает нас, всё, что мы видим, ощущаем, но некоторые не замечают самого элементарного, самых простых вещей, но все это счастье.
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