Локомотив мощностью 600 Вт , двигаясь равномерно, за 20 с проходил 200 м. Какова его сила тяги
Физика
Локомотив мощностью 600 Вт , двигаясь равномерно, за 20 с проходил 200 м. Какова его сила тяги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=A/t A=F*d P=F*d / t F=P*t / d P=600 t=20 d=200 F=600*20 / 200 = 60 N
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