Локомотив мощностью 600 Вт , двигаясь равномерно, за 20 с проходил 200 м. Какова его сила тяги

Физика

Локомотив мощностью 600 Вт , двигаясь равномерно, за 20 с проходил 200 м. Какова его сила тяги

Автор: Гость