Переведите на английский! 1.Вечеринка будет проходить в ресторане 2.На вечеринке будет небольшой фуршет и много веселых конкурсов.

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Переведите на английский! 1.Вечеринка будет проходить в ресторане 2.На вечеринке будет небольшой фуршет и много веселых конкурсов.

Автор: Гость