Переведите на английский! 1.Вечеринка будет проходить в ресторане 2.На вечеринке будет небольшой фуршет и много веселых конкурсов.
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Переведите на английский! 1.Вечеринка будет проходить в ресторане 2.На вечеринке будет небольшой фуршет и много веселых конкурсов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The party will be held in the restaurantThe party will be a small buffet and a lot of fun contests.
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