Переведите на английский язык. в красивом доме в новой квартире большая кухня маленький холл Я живу в одной комнате с моим братом. У меня есть своя (отдельная) комната

Английский язык
Переведите на английский язык. в красивом доме в новой квартире большая кухня маленький холл Я живу в одной комнате с моим братом. У меня есть своя (отдельная) комната
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In a nice house in the new apartment big kitchen small hall I live in one room with my brother. I have my (private) room
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
<p>что такое окружающая среда</p>
Ответить
Математика
Помагите решить задачу. номер 246
Ответить
География
Таблица на тему: Сроки наступления сезонов года Очень срочно!
Ответить
Русский язык
Русский язык 9 класс 14упр
Ответить
Английский язык
Помогите перевести этот текст номер 18
Ответить