Переведите на английский язык. в красивом доме в новой квартире большая кухня маленький холл Я живу в одной комнате с моим братом. У меня есть своя (отдельная) комната
Английский язык
Переведите на английский язык. в красивом доме в новой квартире большая кухня маленький холл Я живу в одной комнате с моим братом. У меня есть своя (отдельная) комната
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In a nice house in the new apartment big kitchen small hall I live in one room with my brother. I have my (private) room
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Русский язык
Английский язык