Переведите на английский язык. в красивом доме в новой квартире большая кухня маленький холл Я живу в одной комнате с моим братом. У меня есть своя (отдельная) комната

Английский язык

Переведите на английский язык. в красивом доме в новой квартире большая кухня маленький холл Я живу в одной комнате с моим братом. У меня есть своя (отдельная) комната

Автор: Гость