Таблица на тему: Сроки наступления сезонов года Очень срочно!

Гость: Гость:

В большинстве стран северного полушария осень — от 23 сентября до 21 декабря; зима — от 22 декабря до 20 марта. весна — от 21 марта до 21 июня; лето — от 22 июня до 22 сентября; В России приняты следующие даты: осень — от 1 сентября до 30 ноября; зима — от 1 декабря до 28 февраля (29 февраля в високосные годы); весна — от 1 марта до 31 мая; лето — от 1 июня до 31 августа;