Спасайте котитки нужно решить или все или хотя бы первое

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2.Первая цифра 8,вторая-0,тогда третья цифра будет 1,так как число 801 делится на 3 без остатка.(8+0+1=9:3). 3.Пусть х -первая цифра,тогда (х+1)-вторая цифра, (х+2)-третья цифра, (х+3) -четвертая цифра, (х+4)-пятая цифра.Тогда: х+ (х+1)+ (х+2)+(х+3)+(х+4)=30 5х+10=30,5х=20,х=20:5,х=4 Тогда данное число имеет вид:45678 4. 4104,нужно приписать 4,т.к.число делится на 9,если сумма цифр этого числа делится на 9,то есть 4+1+0+4=9 5 .х+у=9 х=2у , 2у+у=9,3у=9,у=3 х=2*3=6. Данное число 63. П.с. 1задания таки нет у вас.