Помогите перевести этот текст номер 18

Гость: Гость:

1: извините, я ищу отель где можно остановится. Что вы можете порекомендовать? 2: на сколько вы собираетесь остановится? 1: я думаю на две или три ночи. Можете ли Вы, пожалуйста, поискать отель рядом с центром? 2: да, мадам, конечно. Вы хотите номер на одного? 1: нет, на двоих пожайлуста, мой муж присойденится ко мне. 2: вы хотите свою собственную ванную комнату? 1: да, конечно. 2:хорошо. я могу вам посоветовать "New barbicam"? это современный отель, с уютной обстановкой. все комнаты имеют радио, телефон и цветной телевизор. 1: спасибо , но я путешествую здесь. этот отель далеко от центральной улицы города? где он точно находится? 2: на центральной улице, миледи. это не далеко от...