Переведите на русский пожалуйста желательно без переводчика

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Ответ(ы):
Гость:
Я испугался. Люди хотели найти Джима! Я не хотел неприятности. Джим был сбежавшим рабом. Я думал несколько минут. Затем я принял решение. Я начал громко кричать.
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