Решите ) (x-1)^3-(x+1)^3gt;4+3x^2
Алгебра
Решите ) (x-1)^3-(x+1)^3gt;4+3x^2
Ответ(ы):
Гость:
X3-3x2+3x-1-(x3+3x2+3x+1)>4+3x2 x3-3x2+3x-1-x3-3x2-3x-1>4+3x2 -6x2-2>4+3x2 -6x2-3x2>4+2 -9x2>6
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