Привести пример административного нарушения на работе и наказание за это
Обществознание
Привести пример административного нарушения на работе и наказание за это
Ответ(ы):
Гость:
Примером может послужить систематическое опоздание на работу, а как наказание может выступать штраф или увольнение
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