Рассказ на тему "Чем я занимаюсь в свободное время" Если что придумайте рассказ п??о то что я занимаюсь вязанием.
Обществознание
Рассказ на тему "Чем я занимаюсь в свободное время" Если что придумайте рассказ п??о то что я занимаюсь вязанием.
Ответ(ы):
Гость:
Я очень люблю вязать .В свободное время это очень увлекательное и хорошое занятие .Вязать никогда не бывает скучно.Я связала уже(можешь написать тут что ты связала и кому например маме или бабушке). Надеюсь что хоть чем-то помогла:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай стихотворение Е.Благининой"Эхо". Эхо,эхо!Вот потеха! Обезьяна это эхо! Это эхо каждый раз Передразнивает нас. Выпиши из текста п...
Математика
Математика
В классе 15 мальчиков из них 10 занимаются волейболом и 9баскетболом и нет таких кто не занимался бы хотя бы одним из этих видов спорта . Сколько м...
Математика
Два пішохода вийшли назустріч один одному.перший пішохід йшов зі швидкістю 4 км.год а другий на 2 км.год швидше.зустрілися через 3 год.яка відстань...