Рассказ на тему "Чем я занимаюсь в свободное время" Если что придумайте рассказ п??о то что я занимаюсь вязанием.

Гость: Гость:

Я очень люблю вязать .В свободное время это очень увлекательное и хорошое занятие .Вязать никогда не бывает скучно.Я связала уже(можешь написать тут что ты связала и кому например маме или бабушке). Надеюсь что хоть чем-то помогла:)