Запиши прилагательные близкие по значению смелый- ХРАБРЫЙ гигантский-БОЛЬШОЙ отзывчивый-внимательный .С новыми прилагательными составь и запиши предложения.

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Запиши прилагательные близкие по значению смелый- ХРАБРЫЙ гигантский-БОЛЬШОЙ отзывчивый-внимательный .С новыми прилагательными составь и запиши предложения.
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Автор: Гость
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Гость:
Ирающий-играть!! вот одно
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