Найдите значения выражения 15,2x + 1,73 y, если x = 8 и y = 6; = 10 и y = 100,
Математика
Найдите значения выражения 15,2x + 1,73 y, если x = 8 и y = 6; = 10 и y = 100,
Ответ(ы):
Гость:
1) 15,2 * 8 = 121,6; 2)1,73 * 100 = 173; 3) 121,6 + 173 = 294,6. Ответ: 294,6.
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