Найдите значения выражения 15,2x + 1,73 y, если x = 8 и y = 6; = 10 и y = 100,

Математика

Найдите значения выражения 15,2x + 1,73 y, если x = 8 и y = 6; = 10 и y = 100,

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