Площадь фермерского хозяйства составляет 70,5 га.На 3/5 это площади посеяли пшеницу,??а остальной-овощи.Какова площадь участка занятого овощами.
Математика
Площадь фермерского хозяйства составляет 70,5 га.На 3/5 это площади посеяли пшеницу,??а остальной-овощи.Какова площадь участка занятого овощами.
Ответ(ы):
Гость:
Х - площадь пшеницы 70,5 Га - 1 х - 3/5 1) х = 70,5 * 3/5 = 42,3 Га - площадь пшеницы 2) 70,5 - 42,3 = 28,2 Га - площадь участка занятого овощами. Ответ: 28,2 Га
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