Наити сумму задуманого числа а и 8 найди ее значение при а =0 а=1 а=2
Математика
Наити сумму задуманого числа а и 8 найди ее значение при а =0 а=1 а=2
Ответ(ы):
Гость:
1. 8+0=8 2. 8+1=9 3. 8+2=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сторож обходит сторону квадратного поля за 1 час.Сколько понадобится ему времени .чтобы обойти все поле?
Математика
Дано выражение: 0,6743t+0,3257t−40,9 1. Запиши выражение, которое получается после упрощ??ния данного: ... ... ... (буквы, знаки и числа ввод...
Химия
Расчитате массу уксусной кислоты которая необходима для полного растворение маг??ия массой 5,76г.ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ
Русский язык