Сторож обходит сторону квадратного поля за 1 час.Сколько понадобится ему времени .чтобы обойти все поле?

Математика

Сторож обходит сторону квадратного поля за 1 час.Сколько понадобится ему времени .чтобы обойти все поле?

Автор: Гость