Всем привет ! Помогите пожалуйста! Всего лишь один пример. Упростите выражение. 4 п??имер . Номер 265 .

Алгебра

Всем привет ! Помогите пожалуйста! Всего лишь один пример. Упростите выражение. 4 п??имер . Номер 265 .

Автор: Гость