Всем привет ! Помогите пожалуйста! Всего лишь один пример. Упростите выражение. 4 п??имер . Номер 265 .
Алгебра
Всем привет ! Помогите пожалуйста! Всего лишь один пример. Упростите выражение. 4 п??имер . Номер 265 .
Ответ(ы):
Гость:
Y²+3y+2=0 y1+y2=-3 U y1*y2=2⇒y1=-2 U y2=-1 y²+4y+3=0 y1+y2=-4 U y1*y2=3⇒y1=-3 U y2=-1 y²+5y+6=0 y1+y²=-5 U y1*y2=6⇒y1=-3 u y2=-2 1/(y+1)(y+2)+2y/(y+1)(y+3)+1/(y+2)(y+3)= =(y+3+2y²+4y+y+1)/(y+1)(y+2)(y+3)=(2y²+6y+4)/(y+1)(y+2)(y+3)= =2(y ²+3y+2)/(y+1)(y+2)(y+3)=(2(y+1)(y+2)/(y+1)(y+2)(y+3)=2/(y+3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 7км 500 м, одновременно в одном направлении вышли пешеход со скоростью 6км/ч и выехал автобус. определит...
Математика
Площадь фермерского хозяйства составляет 70,5 га.На 3/5 это площади посеяли пшеницу,??а остальной-овощи.Какова площадь участка занятого овощами.
Математика
Сторож обходит сторону квадратного поля за 1 час.Сколько понадобится ему времени .чтобы обойти все поле?