Из двух пунктов, расстояние между которыми 7км 500 м, одновременно в одном направлении вышли пешеход со скоростью 6км/ч и выехал автобус. определите скорость автобуса, если он догнал пешехода за 15 минут.
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 7км 500 м, одновременно в одном направлении вышли пешеход со скоростью 6км/ч и выехал автобус. определите скорость автобуса, если он догнал пешехода за 15 минут.
Ответ(ы):
Гость:
6 км/ч=6000м/ч=100м/мин 7км 500м=7500м 7500:15=500(м/мин) скорость сближения 500+100=600(м/мин) скорость автобуса 600м/мин=36000м/ч=36км/ч- скорость автобуса
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