Из двух пунктов, расстояние между которыми 7км 500 м, одновременно в одном направлении вышли пешеход со скоростью 6км/ч и выехал автобус. определите скорость автобуса, если он догнал пешехода за 15 минут.

Математика

Из двух пунктов, расстояние между которыми 7км 500 м, одновременно в одном направлении вышли пешеход со скоростью 6км/ч и выехал автобус. определите скорость автобуса, если он догнал пешехода за 15 минут.

Автор: Гость